此内容发布于2019年3月19日 下午11:05

（法新社布鲁塞尔19日电） 搜寻引擎龙头谷歌（Google）为免再遭欧洲联盟（EU）最大反托辣斯（antitrust）监管单位开罚，今天针对它们的欧洲搜寻引擎结果发布一系列微调。

Google试图安抚欧洲联盟执行委员会（European Commission）之际，执委会今天稍晚将以不公平的竞争措施为由，再对Google开罚。

Google宣布微调搜寻结果，是希望2017年布鲁塞尔开罚24亿欧元事件不会重演。当时欧盟是以Google搜寻结果偏袒「Google购物」（Google Shopping）价格比较为由，对这家矽谷巨头开罚。

Google全球事务首长华克（Kent Walker）表示，2017年遭罚款之后，Google「一直仔细聆听我们得到的回应，包括欧盟执委会与其他的声音」。

华克在部落格表示：「因此，未来几个月我们将对欧洲产品做出更多更新。」

Google搜寻结果显示方式将会改变，某些对手的搜寻结果将排在页面上更容易被看到的位置，提高对手流量的同时，也避免Google遭到欧盟执委会更多审查。Google表示，这些修订还在测试阶段。

Google购物的搜寻聚合器，以及Trip Advisor、Yelp等旅客和旅游建议网站也适用上述微调。

欧盟接获其他价格比较服务网站申诉后，经过7年调查，决定对Google购物开罚。

Google已提出上诉。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line