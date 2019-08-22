此内容发布于2019年8月23日 上午1:20

（法新社日内瓦22日电） 自然环境保护主义人士警告，社群媒体用户对饲养野生水獭和其他濒危动物为宠物的兴趣愈来愈浓厚，而这样的趋势恐将这些物种推向灭绝之路。

Instagram红人贴出与宠物水獭的自拍照，或许只是想温暖成千上万追踪者的心，但动物保护团体说，这股风潮正对这种哺乳动物构成生存威胁。

国际自然保育联盟（IUCN）「水獭专家工作组」（Otter Specialist Group）共同负责人杜普莱（Nicole Duplaix）说：「水獭非法交易突然飞快成长」。

历经数十年栖地萎缩和非法毛皮交易威胁后，所有亚洲水獭物种长期被列为易危或濒危物种。

然而环保人士说，社群媒体近来掀起一股「水獭热」，亚洲国家对水獭宝宝需求狂热，尤其是日本，恐将这一整个物种推向灭绝。

正在瑞士日内瓦举行大型国际会议的「濒临绝种野生动植物国际贸易公约」（CITES）各方，将考量加强保护两种处境特别危险的水獭物种的建议。

亚洲小爪水獭和江獭已列入CITES附录II受威胁物种清单，但印度、尼泊尔、孟加拉和菲律宾要求将它们移至附录I，意味将落实完全的国际贸易禁令。

环保人士坚称这项举措至关重要，这两个物种的数量在过去30年间骤减至少30%，过去几年的下滑趋势更是明显加快。

在世界动物保护协会（World Animal Protection）领导「野生动物不是宠物」（Wildlife Not Pets）活动的柯南（Cassandra Koenen）说：「人们渴望将水獭当成异国宠物的念头更助长了这样的趋势，而社群媒体正是罪魁祸首。」

自然资源保护委员会（NRDC）的陶德（Paul Todd）也赞同这类主张。

Instagram和脸书（Facebook）红人贴出水獭宠物的照片，常常吸引数以千计网友留言大赞「可爱度爆表」、「超萌」和「想养」等。

杜普莱承认，水獭是「非常迷人的生物」，而可爱正是致它们于死的因素。

随着饲养水獭当宠物的需求激增，愈来愈多印尼和泰国猎人和渔民杀害成年水獭，夺走它们的宝宝，将这些动物关进笼中再运至国外，主要是日本。

在日本，一只水獭宝宝要价高达一万美元（约新台币31.6万元）。

日本「水獭咖啡厅」也如雨后春笋般冒出，顾客纷纷购买切成小块的食物，喂食笼里的水獭，或是一边喝咖啡，一边与这些哺乳动物自拍。

柯南说：「对它们来说，这是非常不自然的环境。」店家经常将它们单独养在不同的笼中，营养不良，饮水也受限。

她说，社群媒体平台也让购买水獭等异国宠物变得极为容易。

陶德则说：「水獭宝宝正在死亡，为什么？因为一张张自拍照。我们必须加以阻止。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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