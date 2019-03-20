此内容发布于2019年3月20日 上午5:35

（法新社旧金山19日综合外电报导）脸书旗下社群网站Instagram已抢攻具有潜在获利空间的电商市场，今天推出新「结帐」（Checkout）功能，用户只需点选商品照片即可直接下单购买。

Instagram指出，在美国用户的应用程式中，推出这项提供快速购物服务的「结帐」功能测试版本，目前只与少数的几个品牌合作。

法新社报导，总公司设在矽谷的IG在网站上公布：「我们将在Instagram上推出『结帐』功能。只要看到喜爱的商品，你不必另行浏览商家的官网就能购物。」

点击画面中的「结帐」即可选择商品大小和颜色，并支付货款，而不必离开Instagram。

以往的用户看到Instagram站内的商品贴文后，必须连结到线上购物网站才能消费。

Instagram表示，如今用户只要在第一次购买时输入付款资讯，就会自动存取资料以便未来消费使用。

事实上，Instagram推出的网路购物是否成功，取决于用户是否信任脸书的服务，愿将信用卡等详细资料交出。毕竟脸书已因个资处理问题，遭到一次次批评。

加入「结帐」功能的品牌包含：Adidas、Burberry、Dior、H＆M、Nike等厂商。

脸书透过数位广告市场赚取大量资金，过去也曾跨足电商产业，它们将Messenger服务系统作为商家和消费者之间的沟通平台。（译者：吴升鸿/核稿：张佑之）

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