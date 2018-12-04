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此内容发布于2018年12月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年12月5日 -00:35

（法新社华盛顿4日电） 国际货币基金（IMF）总裁拉加德今天警告，独来独往、无法适应新经济现实的国家，可能面临一个「反乌托邦」的未来，这个未来的民众大多因尝不到好处而心怀怨恨。

拉加德（Christine Lagarde）呼吁全球领袖从2008年金融危机引发的全球经济衰退中汲取教训，并强调：「国际间合作不是选择性的，是绝对必要的。」

拉加德同时请求各国政府，尤其是美国，远离保护主义和冲突对抗。

IMF忧美国总统川普掀起的全球贸易战恐危及世界经济成长，但拉加德以盛赞美国在世界领导地位的方式，包装她想传达的讯息。

她在美国国会图书馆（Library of Congress）的演说中表示，二次世界大战结束后经济好转，「没有美国是绝对不可能达成的，美国在国际经济秩序需要挑战时带头挑战，在需要让步时做出让步。」

她说，扛起领导之责符合美国利益，因为「强而稳健的世界对美国有好处」。

「这样的成功不以牺牲他国为代价。相反的，这个国家的合作式领导不仅为美国往后数十年的良机铺路，也为全球成长铺路。」

她提醒，若政策造成不平等现象高升，让没尝到好处的数百万人心生怨恨，恐会造就「愤怒时代」。

为避免陷入「反乌托邦局面」，拉加德表示，各国必须适应并改善政府间的合作，以加强监督，减少腐败并从事税收改革，进而释出更多资源改善基础建设和教育。（译者：苏梨若/核稿：蔡佳敏）

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