IMF经济学家：全球减缓美明年将有感

此内容发布于2018年12月9日 下午11:05

（法新社华盛顿9日电） 国际货币基金（IMF）首席经济学家欧布思费尔退休前夕接受媒体访问表示，美国明年将开始感受到全球经济显着减缓的冲击，但可望躲过新一波衰退。

欧布思费尔（Maurice Obstfeld）告诉「华尔街日报」（WSJ）和英国「金融时报」（FT）：「我们早就预测（美国）明年成长会比我们今年看到的减缓，因为川普政府的财政和预算措施的效果开始消退。」

欧布思费尔说：「根据我们看到的资料，2020年衰退幅度恐会比2019年还严重。」

IMF已下修美国2019年经济成长预估至2.5%，较今年经济成长预估值2.8%下滑。

欧布思费尔说，「对世界其他国家来说，气球似乎泄了一点气」，他点出亚洲和欧洲第3季经济成长低于预期，「这也会影响美国」。

一如多月来的态度，欧布思费尔再次强烈谴责贸易摩擦，特别是中美之间的贸易争端，以及美国和欧洲等其他贸易伙伴的纠纷。这些贸易争端对全球成长构成威胁。

不过，欧布思费尔排除1930年代经济大萧条的历史会再重演。当时「在贸易摩擦的压力下，贸易彻底崩溃」。

欧布思费尔说：「鉴于全球投资及生产和贸易息息相关，我认为目前的紧张可能会造成伤害…但不太可能重演1930年代那种崩溃。」

欧布思费尔退休后，将由哈佛教授戈匹纳（Gita Gopinath）接任IMF首席经济学家。

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