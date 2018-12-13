IS恶意破坏农地 国际特赦组织：等同战争罪

此内容发布于2018年12月13日 上午4:05

（法新社巴格达13日电） 国际特赦组织今天表示，伊斯兰国（IS）「蓄意、恶意摧毁」北伊拉克辛贾尔镇（Sinjar）农地等同战争罪。伊斯兰国遭击溃一年后，当地遭破坏的农村环境仍难恢复，持续困扰农民。

国际特赦组织（Amnesty International）根据数十名农民访谈发布的新报告指出，伊斯兰国圣战分子「放火焚地策略」，让辛贾尔镇农民，特别是少数族群亚兹迪（Yazidi）农民无法返家。

诺贝尔和平奖得主暨亚兹迪维权人士穆拉德（Nadia Murad）昨天才拜访巴格达，呼吁政府为她的故乡辛贾尔镇提供更多协助。

国际特赦组织资深危机顾问佩尔斯豪斯（Richard Pearshouse）说：「我们的调查揭露伊斯兰国如何蓄意、恶意摧毁辛贾尔山附近农村环境，大肆破坏亚兹迪人和其他农业社区长期生计来源。」

伊斯兰国2014年8月横行辛贾尔镇，屠杀亚兹迪男子，并强徵男孩入伍，绑架6000多名妇女及少女供做「性奴隶」。

根据报告，圣战分子在那接下来3年，在辛贾尔镇各处窃取农用设备及电线、烧毁果园，并将碎石、油或其他异物填入重要灌溉井。

位于伦敦的国际特赦组织表示：「破坏灌溉井和其他毁坏行为构成战争罪。」

辛贾尔镇南部村庄的20岁出头农夫达克希（Dakhil）说：「他们夺走他们要的东西，而拿不走的，他们就破坏掉。」

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