此内容发布于2019年3月23日 上午8:20

（法新社华盛顿23日电） 极端组织伊斯兰国（IS）建立横跨叙利亚和伊拉克的「哈里发国」已正式覆灭，美国终于击溃这个圣战士组织，缔造历史性一刻，但美国总统川普急于撤军恐将令后势发展难料。

至少从军事角度来看，美国可以宣称「藉由、透过或经由」和当地代理武装部队合作的战略立下大功。叙利亚的库德族民兵组织和伊拉克的安全部队在战斗中首当其冲，死伤惨重。

不过，伊斯兰国还有数千名顽强的战士散布多国，令人不禁怀疑伊斯兰国地盘尽失是否可以扩大解读为被永久击败，以及川普决定从叙利亚撤军的时机是否过早，恐将导致功亏一篑。

在五角大厦把原本2000名左右驻守叙利亚，协助库德族部队「叙利亚民主力量」的特种部队撤走，只留下200人维和后，美国的影响力只会式微。

川普去年12月宣称美国已击败叙利亚境内的伊斯兰国，并宣布将从叙利亚撤军。

西点军校的学者史宾塞（John Spencer）指出，「情况并没有那么单纯」。伊斯兰国是恐怖组织，他们只要放下武器，混入人群中就可逃逸。他们没有消失，他们不会消失。

随着叙利亚境内的哈里发国（caliphate）版图沦陷，伊斯兰国的残余势力转移阵地至一年多前宣布击败伊斯兰国的邻国伊拉克。

2017年7月，时任伊拉克总理的阿巴迪（Haider al-Abadi）宣布，历经9个月的攻势，终于收复北方大城摩苏尔（Mosul）。5个月后，阿巴迪宣布伊斯兰国已被歼灭，持续3年的战事也告终。

不过，维安官员表示，伊斯兰国余孽仍藏匿在巴格达以北的山区或沙漠，以及西部和叙利亚接壤等地区，伊拉克部队难以进入。

这一大片以逊尼派为主的乡村地区位于萨拉赫丁省、基尔库克省、安巴省、迪雅拉省和尼尼维省。IS哈里发国实际上的首都摩苏尔就在尼尼维省。

尽管美军为首的联军进行空袭，伊拉克部队也继续追剿，伊斯兰国的残余势力仍对平民及军事目标发动血腥攻击。

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