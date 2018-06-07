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此内容发布于2018年6月7日 上午9:50 最后更新 - 2018年6月7日 -09:50

（法新社巴黎7日电） 安全专家警告，伊斯兰国组织在叙利亚和伊拉克虽已奄奄一息，但对俄罗斯世界杯足球赛所构成的严重威胁，仍须认真看待。

法新社报导，令人不安的合成照片去年年底开始出现在社群媒体上，这都是伊斯兰国（IS）喉舌瓦法媒体基金会（Wafa Media Foundation）的杰作，因而不断传出了警讯。

足球巨星梅西（Lionel Messi）和内马尔（Neymar）在这些合成照片中穿着一身橘色囚服，而在伊斯兰国拍摄的处决人犯影片中，被害者都是穿着这种吓人的囚服。

他们躺在地上，刀子指向他们的喉咙，或是遭到火烧而垂死，这些照片还伴随着直白的文字。

贴文写道：「在我们穆斯林国家的生活能够安全之前，你们不会安全。」

印度「克什米尔报」（The Kashmir Monitor）网站报导，一张梅西在监狱中流着红色血泪的照片贴文写道，「你们对抗的是个字典里没有失败的国家」。

美国西点军校（West Point）打击恐怖主义中心（CTC）上月提出报告，说明伊斯兰国对6月14日至7月15日举行的世足赛构成了危险。报告执律人威廉斯（Brian Glyn Williams）和苏萨（Robert Troy Souza）表示，伊斯兰国这次展开的宣传活动「前所未见」。

他们写道：「过去几年，与伊斯兰国有关或受其影响的成功攻击或攻击未遂行动，已不计其数。」

「这表示，伊斯兰国或许有能力于世界杯期间在俄罗斯发动攻击。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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