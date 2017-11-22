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此内容发布于2017年11月22日 下午10:35 最后更新 - 2017年11月22日 -22:35

（法新社迈阿密22日电） 研究人员今天表示，LED灯应该要带来能源革命，但由于LED灯太受欢迎，世界各地的光害问题越来越严重，对人类或动物健康都将造成可怕后果。

刊登于美国期刊「科学先端」（Science Advances）的这项报告，根据的卫星数据显示地球各地夜晚越来越明亮，地表上的户外人工光照从2012年至2016年，每年以2.2%速度在成长。

专家说，那是个问题，因为夜间光照以打乱人类生理时钟为人所知，会提高癌症、糖尿病与忧郁症风险。

对于动物来说，这些光害更是潜在杀手，会吸引昆虫或是打乱候鸟或海龟移动方向。

LED灯发光效率比其他灯来得高，在提供相同光照时，这种灯所需的电量与其他灯相比低了许多。报告主笔、德国地球科学研究中心（German Research Center for Geosciences）物理学家基帕（Chris Kyba）表示，光害问题并不只是与LED灯有关。

基帕在讨论研究的视讯会议中告诉记者，问题在于，人们装置的LED灯越来越多。

他说：「我们会点亮以前不会点亮的地方，像是公园里的脚踏车道，或是通往小镇外面的公路路段，这些过去从未点亮过。」

「因此，使用所有那些新的灯光之后，在某种程度上，抵消掉你节省下来的能源。」（译者：中央社周莉芳）

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