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此内容发布于2018年7月1日 上午5:05 最后更新 - 2018年7月1日 -05:05

（法新社澳洲柏斯1日电） 澳洲当局原拟在柏斯市（Perth）设立纪念碑，以缅怀马来西亚航空公司失踪MH370班机的乘客及机组人员，但在罹难者家属提出抗议后，今天决定搁置这项安排。

马航MH370班机2014年3月从吉隆坡飞往北京途中失联，机上共有239人。虽已在澳洲西岸外海进行两次大规模水下搜索行动，但仍不知飞机下落。

澳洲联邦政府及西澳省（Western Australia）当局2014年提出在伯斯设立纪念碑的计画，但罹难者家属表示，在找到飞机前，他们不希望树立这座纪念碑。

西澳省长麦高文（Mark McGowan）发布声明表示：「虽然若干家属赞成设立纪念碑，但仍有人有疑虑。」

「基于对所有相关人士的最大关注，我们决定不在此时设立纪念碑。在与澳洲家属协商后，我们深信做了正确的决定。」

当局原拟在伯斯市中心伊丽莎白码头（Elizabeth Quay）设立这座纪念碑，并于今年初为此举办设计比赛。

澳洲人戴妮卡．威克斯（Danica Weeks）的丈夫保罗．威克斯（Paul Weeks）也是MH370上的乘客之一，她告诉「西澳人报」（The West Australian）报，政府「不应该在这件事上浪费功夫」。

她说：「政府应把精力放在寻找飞机上。」

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