MH370罹难者家属反对 澳洲搁置立纪念碑
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（法新社澳洲柏斯1日电） 澳洲当局原拟在柏斯市（Perth）设立纪念碑，以缅怀马来西亚航空公司失踪MH370班机的乘客及机组人员，但在罹难者家属提出抗议后，今天决定搁置这项安排。
马航MH370班机2014年3月从吉隆坡飞往北京途中失联，机上共有239人。虽已在澳洲西岸外海进行两次大规模水下搜索行动，但仍不知飞机下落。
澳洲联邦政府及西澳省（Western Australia）当局2014年提出在伯斯设立纪念碑的计画，但罹难者家属表示，在找到飞机前，他们不希望树立这座纪念碑。
西澳省长麦高文（Mark McGowan）发布声明表示：「虽然若干家属赞成设立纪念碑，但仍有人有疑虑。」
「基于对所有相关人士的最大关注，我们决定不在此时设立纪念碑。在与澳洲家属协商后，我们深信做了正确的决定。」
当局原拟在伯斯市中心伊丽莎白码头（Elizabeth Quay）设立这座纪念碑，并于今年初为此举办设计比赛。
澳洲人戴妮卡．威克斯（Danica Weeks）的丈夫保罗．威克斯（Paul Weeks）也是MH370上的乘客之一，她告诉「西澳人报」（The West Australian）报，政府「不应该在这件事上浪费功夫」。
她说：「政府应把精力放在寻找飞机上。」
法新社