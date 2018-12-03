下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年12月3日 下午9:05 最后更新 - 2018年12月3日 -21:05

（法新社佛州坦帕3日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的「欧塞瑞斯号」（OSIRIS-REx）太空船2年多前发射升空后，今天终于飞抵古老小行星贝努（Bennu），并将采集贝努的尘埃样本带回地球。

报导指出，NASA为进行首项采集小行星尘埃样本的任务，耗资8亿美元（约新台币246亿元）打造欧塞瑞斯号。欧塞瑞斯号也不负众望，于12月3日中午12时10分（台北时间4日凌晨1时10分）飞抵贝努。

根据NASA实况转播，洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Corp）的工程师塞纳（Javier Cerna）在欧塞瑞斯号飞抵贝努后宣布：「我们已经抵达了。」他在科罗拉多州利特敦（Littleton）任务控制中心的同事则大声欢呼击掌。

太阳系的小行星贝努直径约500公尺，大小如一座小山，是太空船过去环绕的星体中，最小的一颗。但对地球而言，贝努可是潜在威胁。研究指出，贝努2135年有可能撞上地球，机率是1/2700。

NASA从太阳系约50万颗小行星之中选出贝努，因为贝努运行轨道近似地球绕行太阳的轨道，体积大小适合科学研究，此外，贝努也是NASA已知最古老的小行星之一。

科学家们盼采集到的尘埃样本能揭示太阳系生命起源线索，以及如何在小行星中找到金属和水等宝贵资源。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting