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此内容发布于2018年2月28日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月28日 -23:50

（法新华盛顿28日电） 美国职篮NBA总冠军队伍作客华府时，通常会到白宫拜访总统，但上届冠军金州勇士却跳过这个行程，当起保姆带一群孩子上博物馆，还说这个经验很棒，没见川普完全不觉得可惜。

金州勇士今晚作客出战华盛顿巫师。昨天到当地一日游时，带着明星小前锋杜兰特（Kevin Durant）家乡的一群孩子上博物馆。

勇士队员大多对川普好煽动种族和社会分裂的作风相当感冒，球星「咖哩小子」柯瑞（Steven Curry）也在其中，本季训练营前，柯瑞曾说自己不想拜访白宫。

勇士公布决定前，总统川普就先发制人地推文说，冠军队能到白宫是莫大的荣耀，但柯瑞却犹豫了，所以他取消邀请。

勇士队员没去白宫，当起「一日保姆」，带上勇士球星杜兰特家乡马里兰州锡特普莱森特（Seat Pleasant）的孩子们参访国立非裔美国人历史文化博物馆（National Museum of African American History and Culture）。

勇士教头柯尔（Steve Kerr）说这次参访「简直太棒了」，形容是「你能拥有的最强大体验之一」。

杜兰特则告诉「今日美国报」（USA Today），拜访博物馆时自己就像回到童年时光。

杜兰特说：「可以学到更多东西，还能和我的队友、我家乡的孩子们一起去，真的超棒。」问他没去白宫失望吗？他说：「不会。」（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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