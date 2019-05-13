（法新社洛杉矶13日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人今天证实，将与前溜马与魔术总教练伏格尔签下复数年合约。伏格尔将从下个球季开始，执掌这支传奇球队。

这也印证先前多家媒体报导伏格尔（Frank Vogel）可能接掌湖人兵符的传闻。湖人目前阵中拥有球星詹姆斯（LeBron James）。

湖人队总经理佩林卡（Rob Pelinka）说：「由伏格尔担任湖人新教头，让我们感到相当兴奋。他过去在季后赛的执教成绩亮眼，而且他拥有我们找总教练所必备的核心态度与能力，包含赛前缜密准备、极度努力，能让球员在篮球最高殿堂中提升自我要求。」

伏格尔也对有机会执教具有传奇色彩的湖人感到兴，表示「我很期待指导这些非凡的天才，以及把我的战术观念带给球队。」

45岁的伏格尔在执教溜马与魔术的8个球季，战绩304胜291败战绩，其中2010年至2016年5度带领溜马打进季后赛，2013与2014更让溜马杀进东区决赛。带领魔术期间适逢球队战力重整，无缘季后赛。

原本外界盛传湖人会找曾在克里夫兰骑士时执教过詹姆斯的泰隆．鲁（Tyronn Lue）掌兵符，但最后破局。湖人已连续6季无法打进季后赛。

多家媒体报导，其实伏格尔并非湖人寻觅新教头的首选，顺位甚至不会高于第3。湖人看中的泰隆．鲁和威廉斯（Monty Williams）均拒绝接掌帅印。

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