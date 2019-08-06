（法新社华盛顿6日电） 美国国防部督察长办公室（OIG）今天表示，在美国撤军叙利亚之际，当地的伊斯兰国（IS）圣战团体逐渐「死灰复燃」，还巩固了在邻国伊拉克的叛乱能力。

督察长办公室发布报告说，在以美国为首国际联军发动空袭支持下，伊拉克和叙利亚部队从这些圣战士手中收复众多失土。然而IS之后趁着当地部队势力减弱之际，壮大自身影响力。

根据报告：「尽管『哈里发国』已然覆灭，横行伊拉克和叙利亚的IS仍巩固了在伊拉克的叛乱能力，在叙利亚的残余势力本季也有死灰复燃的迹象。」

报告说，IS已能在这两个国家「重组势力并维持运作」，部分原因是当地部队「仍无法维持长期运作、同时执行多项任务，或掌握他们已经收复的失土」。

IS在叙利亚重起炉灶之际，正逢华府在这个国家「完成部分撤军」。尽管若干指挥官表示，获美国支持的武装部队叙利亚民主力量（SDF）「还需接受更多训练和装备来对抗叛乱活动」，川普政府仍决定撤军。

美国总统川普去年宣布对抗IS战争取得胜利，并下令所有美军撤出叙利亚，时任国防部长马提斯（Jim Mattis）为此递出辞呈。

报告指出，IS圣战士在伊拉克和叙利亚发动针对性暗杀、伏击和自杀炸弹攻击，并在伊拉克「建立一个更稳固的指挥控制中心和一个协调攻击的后勤中心」。

IS在这两国的战略是「在失守的领土制造混乱」，阻挠当地安全部队「建立有效控制和维护公民秩序」的制度。

报告说，对抗IS的国际联军认为，这个圣战团体在伊拉克和叙利亚可能拥有1.4万到1.8万名「成员」，其中有多达3000名外籍战士。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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