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此内容发布于2018年6月28日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月28日 -00:35

（法新社海牙27日电） 禁止化学武器组织（OPCW）今天获得授权追查叙利亚化学武器攻击主谋，此举使俄罗斯大为不满，甚至扬言不排除退出这个如「铁达尼号正在沉没」般的组织。

尽管俄罗斯和叙利亚强烈反对，禁止化学武器组织经过两天密集会谈后，最后仍以82票赞成、24票反对通过这项由英国主导、主张扩大禁止化学武器组织权力的提案。

英国外交大臣强生（Boris Johnson）说，禁止化学武器组织如今「拥有额外的重要权力，不仅可判定是否动用化武，还得以追查发动化武攻击的组织或国家」。

其他与会代表说，禁止化学武器组织最高决策单位在这场鲜少举行的特别会议上进行表决后，会场响起一片掌声。

鉴于叙利亚及伊拉克近期一再发生毒气攻击，马来西亚及英国也发生神经毒剂攻击事件，伦敦当局便要求禁止化学武器组织召开上述会议。

俄罗斯、叙利亚及伊朗强烈反对扩大禁止化学武器组织的职权，并斥此举是这个组织濒临崩溃的迹象。

俄罗斯驻荷兰大使舒尔金（Alexander Shulgin）告诉记者：「禁止化学武器组织如铁达尼号般正在沉没。」

「看来这个组织正逐步瓦解。」

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