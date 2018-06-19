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此内容发布于2018年6月20日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月20日 -01:20

（法新社维也纳19日电） 石油输出国家组织成员国部长今天抵达奥地利首都维也纳，准备就是否扭转抑制原油产量的里程碑协议展开艰难谈判；支持放宽减产限制的沙乌地阿拉伯和俄罗斯恐面临伊朗反对。

石油输出国家组织（OPEC）成员国和非成员国能源部长将于22至23日进行讨论，一场近来分歧最剧的会议料将登场，若干国家对于撕毁协议的想法感到不满。这项落实18个月的协议有助将油价推至多年新高。

伊朗率领反对放宽减产限制的声浪，惟恐区域死对头沙国做出任何导致油价下挫的举动，因为美国总统川普决定退出核协议，代表伊朗恐将面临新制裁，石油出口连带受到冲击。

相反的，乐见华府退出伊朗核协议的利雅德当局，则在美国这个盟友施压下鼓吹增加原油产量，满足川普在11月期中选举到来前维持低油价的期望。

能源面向公司（Energy Aspects）首席分析师沈恩（Amrita Sen）表示：「目前面临的是一个非常政治化的情况。」

伊朗石油部长南达桑加尼（Bijan Namdar Zanganeh）抵达维也纳下榻饭店时说，伊朗不会打退堂鼓，并抨击川普企图使OPEC政治化。

南达桑加尼告诉记者：「我不认为这场会议能达成任何协议。」

他也说，油价偏高有一部分该怪罪川普，还说川普对委内瑞拉和伊朗实施制裁，「为石油市场带来困难」。

南达桑加尼说：「现在，他希望OPEC作出一些改变，让油价变得平易近人。这不公平…OPEC不是美国能源部的一部分。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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