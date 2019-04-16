此内容发布于2019年4月16日 下午11:35

（法新社华盛顿16日电） 土耳其因计划采购俄罗斯防空飞弹系统、扬言攻击叙利亚境内库德族战士，使得与美关系陷入紧张，国防部长艾卡与美国防部代理部长夏纳翰今天举行一场未对外宣布的会谈。

美国五角大厦发言人萨默斯（Charles Summers ）在会后对媒体的简报声明指出，双方是「以策略伙伴身分会面」。

萨默斯说，夏纳翰（Patrick Shanahan）与艾卡（Hulusi Akar）聚焦讨论利益而非立场问题，也谈到美土合作的重要性，及作为北大西洋公约组织（NATO）盟国如何达成相互安全、两国与区域的经济繁荣。

萨默斯并未提及美土争议问题。美方先前扬言，若土耳其购买俄罗斯制S-400防空飞弹系统，将把土耳其排除在F-35战机共同计画之外。

华府目前已冻结零件与交机，称美国战机系统太过机密，不能与俄罗斯设备同时操作。

夏纳翰2日表示，他有信心土耳其会改变计画，并采购美国爱国者飞弹防御系统。但土耳其至今尚未作此一承诺。

土耳其「自由日报」（Hurriyet Daily News）报导，总统艾尔段（Tayyip Erdogan）上周表示，S-400防空飞弹系统交货可望比原先计画提早。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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