此内容发布于2019年3月8日 上午9:50

（法新社华盛顿8日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）飞龙号（Dragon）太空舱待在太空超过6天后，今天成功重返地球，降落在大西洋上，为美国国家航空暨太空总署（NASA）完成首次轨道飞行任务。

SpaceX在推特发文表示，「确认飞龙号成功降落海上」，附上的影像显示飞龙号太空舱和它的4具白色和橙色降落伞，以及两艘船快速驶往降落地点。

NASA实况转播画面显示，飞龙号的主降落伞顺利张开，于美东时间上午8时45分（台湾晚间9时45分）降落在大西洋上，完成首次示范性任务，证明它能安全可靠搭戴太空人飞往国际太空站（ISS）。

飞龙号于2日自佛罗里达州甘乃迪太空中心发射升空，翌日与国际太空站接合，并于今天清早脱离国际太空站飞返地球。

这趟飞行任务代表着飞往国际太空站的首次民间太空任务，同时也是过去8年来美国首次发射载人太空舱。NASA先前的1981至2011年太空梭计画结束后，马斯克（Elon Musk）2002年创立的SpaceX，于2014年与波音集团（Boeing）一起获选为美国太空人研发下一代太空载具。

这次试飞，飞龙号仅搭载测试假人，但飞龙号预定7月搭载2名太空人展开首次载人飞行，此任务有可能延后至今年更晚日期。（译者：刘学源）

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