此内容发布于2019年6月11日 下午11:05

（法新社华盛顿11日电） 优步（Uber）公司今天选择澳洲墨尔本，作为他们空中共乘计画（UberAir）第一座美国以外的试点城市，预计在2023年推出商业运作的服务。

Uber先前已将美国加州洛杉矶和德州达拉斯纳入计画，如今选择墨尔本作为第3个官方试点城市，并将在2020年展开试飞工作，预计于2023年推出商业营运服务。

Uber纽澳区总经理安德森（Susan Anderson）表示：「澳洲政府对共乘服务和未来交通技术，采取了前瞻性的方法。」

「除此之外，墨尔本独特的人口和地理空间因素，以及创新和技术文化，让墨尔本成为第3个推出UberAir服务的完美试点城市。我们将很快看到其他澳洲城市跟进。」

Uber在华盛顿举行的年度峰会Uber Elevate发布这项消息。这家总部设在加州的叫车服务巨擘在峰会上，提出有关「空中计程车」的新愿景蓝图，盼藉此作为缓解交通壅塞和改善城市运输的一种方式。

自首次宣布空中共乘计画以来，Uber不断为这项新措施增加合作伙伴与服务细节。本周对外宣布的新伙伴，包括总部设在美国宾州的Jaunt Air Mobility，将负责制作旋转翼和固定翼轻型飞行器。

Uber也展示了与法国赛峰集团（Safran）合作设计的空中计程车座舱。

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