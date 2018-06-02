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此内容发布于2018年6月3日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月3日 -01:35

（法新马尼拉3日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）不满联合国人权专家称他「恶毒攻击」司法体系，今天回呛叫这名专家「去死」。

杜特蒂会发飙，因为联合国「司法及律师独立性」特派调查员贾西亚－沙雅（Diego Garcia-Sayan）日前表示，杜特蒂针对前最高院院长赛瑞诺（Maria Lourdes Sereno）的声明是对司法机构的「恶毒攻击」。

杜特蒂公开称赛瑞诺是他的「敌人」、要求她即刻下台后，她的同僚、菲国最高法院大法官们日前表决将她罢黜。

杜特蒂今天在马尼拉告诉记者：「他（贾西亚－沙雅）少管菲律宾内政，去死吧。」杜特蒂还坚称，自己跟赛瑞诺离职没半点关系。

杜特蒂又说：「他不是什么专家，我不认同他调查员的头衔。」

贾西亚－沙雅6月1日表示，杜特蒂公开威胁赛瑞诺，似对她在最高法院的同仁产生「寒蝉效应」。

贾西亚－沙雅说：「使用如此贬低的字眼…向所有菲律宾法官传达了明确讯息，那就是在所谓『向毒品宣战』的行动里，你要不支持我，要不就是跟我作对。」（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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