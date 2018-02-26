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此内容发布于2018年2月26日 上午2:20 最后更新 - 2018年2月26日 -02:20

（法新社叙利亚度玛镇26日电） 尽管联合国提出停火要求，叙利亚政府昨天仍猛烈空袭反抗军控制的东古塔区，绝望的平民今天困在叙利亚内战最凶猛攻击中，苦等救援及医疗援助。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的军队在过去一个多星期内，猛烈轰炸首都大马士革附近遭政府军围困的东古塔地区（Eastern Ghouta），造成5百多人丧命。

经过数天的外交角力后，联合国安全理事会（UN Security Council）24日通过决议，要求叙利亚「即刻」停火30天，以便运送救援物资及撤离伤患。

这项决议为停止战火带来了希望，但昨天又爆发冲突后，尚不清楚停火将在何时实施，以及范围多广。

俄罗斯是阿塞德政权的主要盟友，德国总理梅克尔（Angela Merkel）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）昨天透过电话，敦促俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）运用他的影响力促成停火。

法新社记者表示，在东古塔区的主要城镇度玛（Douma），昨天仍可听到空袭和炮击的声音。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）指出，至少有14位平民在昨天攻击中丧命，其中包括3名儿童。

这项伤亡数据让上周东古塔区的死亡人数来到530人，其中超过130人是儿童。

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