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此内容发布于2018年5月23日 上午10:05 最后更新 - 2018年5月23日 -10:05

（法新社日内瓦23日电） 联合国人权委员会发言人葛隆妮维特今天表示，人权委员会已拒绝巴西前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）有关采取紧急行动以干预他遭监禁的要求。

鲁拉目前正因贪污罪行而在狱服12年徒刑，他要求联合国人权委员会（UN Human Rights Committee）采取所谓「临时措施」。这是委员会在证据证明被告可能会遭到严重且无可挽救的伤害时，所采取的措施。

葛隆妮维特（Julia Gronnevet）透过电子邮件向法新社表示：「人权事务委员会不会就鲁拉一案采取临时措施。」

鲁拉上个月入狱前，向联合国提出采取非常措施的请求，还抗议巴西当局对他贪污判刑一事判决不公。

鲁拉2016年要求联合国人权委员会研究，在他2003年至2010年两任总统期间，巴西司法当局展开的贪污调查是否侵犯他的人权。

葛隆妮维特指出，虽然委员会拒绝采取临时措施，但尚未就鲁拉上述第2案的内容做出决定。

预计这项过程至少需要耗时一年。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

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