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此内容发布于2018年2月22日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月22日 -23:50

（法新社纽约联合国总部22日电） 北韩今天炮轰联合国秘书长古特瑞斯是「美国爪牙」。古特瑞斯上周在一项会议中说，制裁施压北韩是必要的。

北韩驻联合国使节团今天发表声明，谴责古特瑞斯（Antonio Guterres）上周在慕尼黑安全会议的「轻率言论」。

古特瑞斯在会中赞扬联合国安理会成功「透过制裁对北韩造成实质压力」，他说：「就我来看，这些压力绝对要持续下去。」

北韩使节团在声明稿中说：「这不过是一种荒谬的诡辩，与他担任联合国秘书长的职位不符，只会让我们认为他是否为美国的爪牙。」

北韩表示，朝鲜半岛危机错在美国，平壤的核子和飞弹测试是合法的自我防卫方式。

北韩使节代表团说，古特瑞斯的言论「不怀好意」，并要古特瑞斯不要再像个行尸走肉。

联合国安理会去年在美国主导下，对北韩祭出三轮新制裁，扩大施压平壤当局，要北韩放弃核子和飞弹测试。这些经济措施的主要目的在切断平壤武器计画的金脉。

古特瑞斯本月访问南韩曾和北韩名义国家元首金永南短暂会晤，并呼吁以对话方式，化解危机。

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