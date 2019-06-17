此内容发布于2019年6月17日 下午8:35

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国今天公布的报告指出，到了2050年，全球人口预计将从目前的77亿攀升至97亿，全球平均寿命则料从目前的72.6岁延长到77.1岁。

根据联合国经济和社会事务部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）「世界人口展望」（World Population Prospects）报告，其中，撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）人口预料在2050年时增加一倍。

报告还说，全球人口有可能在2100年来到近110亿的高峰。

到了2050年，全球过半的人口成长将集中在9个国家，包括印度、奈及利亚、巴基斯坦、刚果民主共和国、衣索比亚、坦尚尼亚、印尼、埃及和美国。

同时间，全球人口最多的中国将在2019年到2050年间，人口将减少约2.2%，或约莫3140万人。

报告指出，生育率下降的关系，27个国家和地区自2010年来人口已减少至少1%。

报告说，包括白俄罗斯、爱沙尼亚、德国、匈牙利、义大利、日本、俄罗斯、塞尔维亚和乌克兰的死亡率都高于出生率，但人口流失的问题因移民的涌入而抵销。

报告也提及，全球平均寿命料于2050年达到77.1岁，相较于目前为72.6岁。1990年，平均寿命为64.2岁。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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