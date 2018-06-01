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此内容发布于2018年6月2日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月2日 -00:50

（法新社伦敦1日电） 国际性付款技术公司Visa系统当机，欧洲各地今天出现消费人潮堵塞在收银台前、提款机前大排长龙的情景。Visa公司表示，正尽速修复当中。

Visa发言人对法新社表示：「我们现正遇上服务中断的状况，这在欧洲造成部分Visa交易程序受阻的问题。我们正在调查原因，尽快解决问题。」但他无法说明在欧洲有多少Visa用户受到影响。

社群网站上开始出现Visa用户的抱怨，而各家银行也试着向客户解释这个状况。

汇丰银行在英国的推特帐号表示：「就我们所了解，断断续续还有一些状况，但服务正在慢慢恢复当中。」

在德国柏林亚历山大广场（Alexanderplatz）一处Primark商店里，消费者要排队等上20分钟才能够付款。店员也不清楚交易为何无法成功。但邻近的一些商家，交易却没有问题。

在英格兰西北部的曼彻斯特，一家书店的老板佛伊（Sandra Foy）向天空新闻网（Sky News）表示：「我们是小本经营，任何生意上的损失对我们来说都很大条。问题不知道什么时候可以解决，这感觉超级令人沮丧。」

英国广播公司（BBC）贴出一张照片，在伦敦一家超级市场外，一名员工举着牌子上面写着「只收现金」。

BBC报导，来自威尔斯南部布立真德（Bridgend）的吉布斯莫瑞（Elle Gibbs-Murray）说，在连接威尔斯与英格兰的塞文桥（Severn Bridge）上，因为驾驶人无法用信用卡支付通行费，使她在桥上塞车45分钟。

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