此内容发布于2019年7月18日 上午7:35

（法新社刚果金夏沙17日电） 世界卫生组织今天宣告，刚果民主共和国伊波拉疫情扩散到大城果玛市，已构成「国际关注公共卫生紧急事件」。这只在最严重疫情出现时才会使用的罕见名称。

刚果民主共和国东部果玛市（Goma）本周首次发现伊波拉（Ebola）病例，这是主要城市的首起案例。刚果民主共和国东部一年来的疫情，是历来第2致命的伊波拉疫情，疫情主要发生在偏远区域。

世卫组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发声明表示：「是时候了，全世界都该注意。」

谭德塞接受顾问小组的建议，宣告伊波拉疫情构成国际关注公共卫生紧急事件（PHEIC），世卫组织以往仅4次做这类宣告，分别是2009年因为俗称猪流感的H1N1新型流感，2014年因为小儿麻痹病毒，2014至2016年伊波拉病毒肆虐西非部分国家，以及2016年因为兹卡病毒（Zika）流行。

尽管北基伍省（North Kivu）和毗邻的伊图里省（Ituri）已有超过16万人接种疫苗，但这个区域长期处于动乱且当地社区对卫生工作人员缺乏信任，阻碍了疫情控制。

刚果民主共和国自去年8月1日爆发伊波拉疫情，2500多起感染病例中已有超过1600人因这种出血性病毒丧命。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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