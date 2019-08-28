此内容发布于2019年8月29日 上午1:35

（法新社哥本哈根29日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，欧洲麻疹病例攀升，并表示之前被认定已消灭麻疹的4个国家疫情扩大，被从麻疹绝迹国名单除名。WHO也呼吁各国加速疫苗接种工作。

WHO旗下欧洲消灭麻疹与德国麻疹区域审查委员会（European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination）主管裴法夫（Gunter Pfaff）表示：「麻疹疫情再起令人忧心。倘若各个社区未达高免疫接种覆盖范围且情况持续下去，无论儿童或大人都将遭受不必要的痛苦，有时甚至不幸丧生。」

WHO表示，欧洲48国今年上半年麻疹病例达8万9994 件，较去年同期的4万4175件增加一倍以上，同时也超过去年全年度的8万4462件。

根据去年的资料，英国、希腊、捷克和阿尔巴尼亚不再列入麻疹绝迹国。特定地理区域至少12个月未盛行麻疹，就会视为麻疹已在境内绝迹。

麻疹虽是高度传染性疾病，但藉由两剂疫苗接种可完全预防。WHO近来对于麻疹疫苗的接种率提出警告。

英国去年总共通报953起病例，今年上半年则传出489起。希腊去年总计2193起，今年上半年28起。捷克去年217起，今年上半年569起。阿尔巴尼亚去年1466起，今年上半年475起。

WHO旗下的免疫接种部门主任欧布莱恩（ Kate O'Brien）表示：「这些每个都是全国疫苗接种覆盖率高的国家…这是在世界各地响起的警钟，也就是单单全国高免疫接种率依然不够，必须还要扩及每个社区、每个家庭和每个孩童。」

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