WTO首长警告 贸易战下各国皆是输家

此内容发布于2018年12月6日 上午12:50

（法新社华盛顿5日电） 世界贸易组织（WTO）秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）今天郑重警告，所有国家都会在国际贸易战中蒙受损失。

20国集团（G20）上周在布宜诺斯艾利斯进行的峰会，作出改革世贸组织的承诺，以便能更良好因应现代贸易体系。阿兹维多对此表示欢迎，说这能让「体系更加完善」。

对于美国总统川普的抨击，阿兹维多承认世贸组织确实需要改革，但驳斥贸易是造成失业主因的批评。

有关川普激烈地对贸易伙伴，特别是中国加徵惩罚性关税以缩减贸易逆差的作法，阿兹维多显然对此不以为然。

他向对外贸易委员会（National Foreign Trade Council）致词时说：「我们必须摆脱贸易是零和命题（zero-sum proposition）的概念，因为显然不是。每个人都能在贸易中受益。」

阿兹维多也对美中双方在布宜诺斯艾利斯达成休兵共识、双方承诺达成协议以化解世界最大两个经济体间的冲突表示欢迎，因为贸易冲突升温的其他效应，会损及全球经济复苏。

他说：「所有模拟结果均显示，贸易与经济成长将会放缓，所有国家都会在全球贸易战中蒙受损失，无一能幸免。」国际货币基金（IMF）也曾发出同样警告。

阿兹维多承认，变动的经济使焦虑不断增长，但强调大部分就业机会流失是因科技变革，而非贸易因素。

川普政府杯葛世贸的争端仲裁机制，阿兹维多再次指出美国作法的危险，认为会对世贸组织带来伤害；但在G20达成共识后，他认为「相信这是更新贸易体系的难得机会」。

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