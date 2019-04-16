此内容发布于2019年4月16日 上午3:05

（法新社新加坡16日电） 本应对付假资讯的影音网站YouTube事实查核功能，误把巴黎圣母院火灾直播标记为美国911恐怖攻击事件。

法新社报导，名列联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产的巴黎圣母院昨天发生大火，造成尖塔倒塌及部分屋顶塌陷，滚滚黑烟冲向天际。整座建物一度全面陷入火海，火灾发生9小时后，在今早获得控制。

各大新闻网站纷纷在YouTube上直播火灾过程，但部分影片下方却有不寻常的文字讯息栏跳出来，也就是「大英百科全书」有关美国2001年9月11日恐怖攻击的说明。

911攻击中，盖达组织（Al-Qaeda）圣战士劫持2架客机分别冲撞纽约世界贸易中心（World Trade Center）两栋大楼，造成高楼倒塌；另有一架遭劫持的客机撞击五角大厦。整起事件造成3000人死亡。

谷歌（Google）旗下的YouTube发言人表示，这些和火灾直播相关的文字讯息栏已经停用。

发言人表示：「这些文字讯息栏是由演算法自动触发，而我们的系统有时会做出错误决定。」他说：「我们对于圣母院发生大火深感悲痛。」

外界强烈批评YouTube影片含有误导及极端内容后，YouTube去年为敏感议题的搜寻结果加入事实查核资讯，也会连结如维基百科（Wikipedia）等其他外部网站内容。

加入这些文字讯息栏，是为了阻止错误讯息的散播，以免知名事件被用来散布阴谋，例如：人类首次成功登月事件。（译者：侯文婷/核稿：严思祺）

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