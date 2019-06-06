此内容发布于2019年6月6日 上午8:50

（法新社华盛顿5日电） Google旗下影音网站YouTube今天宣布，将禁止宣传或赞扬种族主义及歧视行为的影片，并禁止散布否认犹太人大屠杀、桑迪胡克小学枪击案等证据充分的暴力事件发生的影片。

在科技业过滤仇恨及暴力内容的一连串行动中，YouTube这项声明是最新举措。这类内容引发各界呼吁更加严格管制。

YouTube声明表示：「YouTube一直都有使用规定，包括反对仇恨言论的悠久政策。」

「今天我们对抗仇恨言论政策再踏出另一步，凡是根据年纪、性别、种族、种性、宗教、性取向或资深等状态，宣称某个族群较优越而将歧视、差别待遇或排拒在外正当化的影片，都在明确禁止行列。」

纽西兰清真寺枪击案凶手直播血案过程后，全球领袖上个月在巴黎呼吁遏止网路上的极端主义。

YouTube等平台被视为阴谋论者、纳粹及白人至上主义团体的避风港，他们藉此否认曾经发生犹太人大屠杀或911攻击事件。

追踪白人至上主义及其他极端主义团体的南方反贫穷法律中心（SPLC）表示，惟有YouTube强制执行，禁令才会有效。

SPLC情报计画（Intelligence Project）主任贝瑞奇（Heidi Beirich）说：「就像先前其他管道，YouTube移除仇恨的决定，有赖于实施及贯彻政策能力，还有防止这类内容免于沦为激进右翼全球发展组织工具的程序。」

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