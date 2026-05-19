瑞士移民局警告：设定人口上限代价高昂

根据SEM的一项研究，SVP的这项议案将耗资巨大。 Keystone-SDA

瑞士移民局的一项研究显示，“不要一千万人口”的公民动议对国家带来的成本，将超过其在缓解住房市场压力等方面可能带来的收益。

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瑞士政府在联邦公投前一个月公布了这项研究结果。

研究指出，限制移民无疑会在一定程度上缓解拥挤问题，尤其是住房市场的紧张。但效果将远不及由此带来的经济负担。

报告称，未来几十年内，国家养老金资金每年将减少数十亿瑞郎；税收收入的下降幅度将超过支出的减少；与此同时，在设定人口上限的情形下，医疗支出占国民收入的比重将比不设限的情况上升更多。

此外，即使该动议通过，能在补充福利和社会救助方面节省开支，也难以弥补由此带来的税收压力。因此，政府可能不得不提高税负，而这还只是众多应对措施之一，而这些负担将“主要落在当前在职一代的肩上”。

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学龄人口减少13万

研究还提到，本就因人口老龄化而趋于缩减的劳动力规模将进一步受到影响。学龄儿童数量也会下降。研究预测，如果限制移民数量，到2100年瑞士学龄人口将减少约13万。

与议会一致，瑞士联邦委员会也反对瑞士人民党这一将于6月14日付诸公投的动议。

政府在新闻稿中表示，联邦移民秘书处的研究结果“有助于在投票前影响公众决定”。

同时，瑞士政府也提醒，应谨慎看待这些数据，因为设定人口上限所产生的实际影响在很大程度上取决于具体实施方式。

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