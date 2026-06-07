Axios：川普称将劝尼坦雅胡勿报复伊朗弹袭

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（法新社华盛顿7日电） 美国新闻网站Axios报导，总统川普今天表示，他将致电以色列总理尼坦雅胡，敦促他不要就伊朗对以色列发射飞弹一事进行报复。

根据Axios记者芮维（Barak Ravid）电话专访内容，川普用尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的小名说：「我现在就要打电话给比比（Bibi），告诉他不要报复。」 根据芮维在社群平台X上发布的访谈摘录，川普说：「双方都闹够了。以色列攻击过，伊朗也攻击过。我们不需要再来一次。」

今天的飞弹袭击是自从中东战争于4月停火以来，伊朗首次对以色列发动攻击。川普对此表示关切，认为可能让谈判受挫。

川普说：「伊朗的攻击没有造成人员伤亡，希望以色列不会报复。如果比比选择还击，这场冲突只会像过去47年、甚至过去3000年一样。」

「我们和伊朗距离达成最终协议非常接近，这会是一项好协议。我不希望谈判因为现在发生的事而功亏一篑。」

在接受福斯新闻频道（Fox News）访谈时，川普表示，伊朗的攻击无助于谈判，并且表示双方「非常接近」达成协议。

他说：「我们非常接近。我认为协议本来会在下周一、周二或周三签署。但现在发生这些事。」

他敦促伊朗「重返谈判桌，达成协议」。

川普同时批评以色列今天空袭黎巴嫩贝鲁特，表示他对此「不开心」。

白宫没有立即回应法新社的置评请求。