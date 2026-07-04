Axios：川普称尼坦雅胡「知道谁才是老大」

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天向新闻网站Axios表示，以色列总理尼坦雅胡向他提出在白宫会晤的请求，且会面最快可能于下周、他自北大西洋公约组织（NATO）峰会返美后举行。

北约峰会将于本月7日至8日在土耳其召开，川普（Donald Trump）预计出席。

川普受访时强调，他与尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）相处融洽，尼坦雅胡「知道谁才是老大」。

以色列总理办公室表示，尼坦雅胡昨天曾致电川普，祝贺美国独立250周年。