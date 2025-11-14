BBC为剪辑演说向川普道歉 但否认构成诽谤指控

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦13日电） 英国广播公司（BBC）今天表示，BBC董事长已致函美国总统川普，就先前对他其中一场演说进行误导性剪辑致歉，但否认此举构成诽谤诉讼的理由。

此前，陷入争议的BBC表示，他们正在调查第2起可能以误导性方式剪辑川普演说的事件。

BBC本月10日为去年播出的一部纪录片道歉，这部纪录片让观众误以为川普曾在支持者于2021年1月6日袭击美国国会前，直接呼吁采取「暴力行动」。

这段影片的剪辑引发轩然大波，导致BBC总裁与最高新闻主管于9日辞职，川普律师团也威胁提告求偿10亿美元。

BBC发表声明表示，BBC董事长夏哈（Samir Shah）「已亲自致函白宫，明确向川普表示，他本人与BBC为总统演说的剪辑表达歉意」。

不过，夏哈在信中补充说：「尽管BBC对这段影片的剪辑方式由衷感到遗憾，但我们强烈不同意这件事具有提起诽谤诉讼的依据。」

这封信件也提到，BBC律师团已回函川普的法律团队。

随着2024年10月播出的「广角镜」（Panorama）川普纪录片争议持续发酵，BBC表示，目前正在调查另一则与国会动乱当天川普演说相关的剪辑事件。