BBC剪辑川普演说惹争议 总裁与新闻主管请辞

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦9日电） 英国广播公司（BBC）遭控报导偏颇，其中包括在剪辑美国总统川普演说时手法不当，引发争议。该公司总裁与新闻部主管今天双双请辞。

BBC代表性节目「广角镜」（Panorama）遭控以误导性手法剪辑川普的演说后，BBC总裁戴维（Tim Davie）及BBC新闻部门主管图内斯（Deborah Turness）先后递出辞呈。

对于这项消息，川普表示，「腐败记者」已被揭露，并补充说，「这些人很不诚实，试图左右总统大选」。

引发批评的影片于去年播出，内容是拼接川普2021年1月6日演说片段而成。当时他被指控煽动暴民攻击美国国会山庄，试图在败选后继续掌权。

剪接后的影片让人以为川普对支持者表示，他将与他们一同前往国会山庄，并「奋战到底」。

然而，在未经剪接的原始片段中，川普呼吁在场群众与他一同前往国会，「我们要为勇敢的参议员和众议员们加油打气」。

当时，川普仍在质疑民主党籍对手拜登（Joe Biden）胜选的结果。当年的选举让川普在做完第1个总统任期后下台。

这段剪辑被收录在BBC去年美国大选前一周播出的纪录片「川普：第二次机会？」（Trump: A Second Chance?）之中。