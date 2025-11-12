BBC拼接演讲内容 川普宣称有义务提告

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新闻（Fox News）专访中说，自己「有义务」因英国广播公司误导性地剪辑其演说而提告，但未明确宣布将采取法律行动。

根据法新社取得的信件，川普的律师团队昨天威胁将对英国广播公司（BBC）提起10亿美元的诉讼。BBC先前为其剪辑方式道歉，表示误导外界以为川普曾在2021年美国国会大厦遭攻击前鼓动「暴力行动」。

在昨天录影的福斯新闻专访中，川普被问到是否打算控告BBC。

他说：「我想我不得不提告，为什么不呢？」这也是川普首度公开提及可能的法律行动。

川普说：「我认为我有义务这么做，因为你不能让别人这样做。」但他并未证实是否已正式启动诽谤诉讼程序。

「他们欺骗了大众，而且他们已经承认了这一点。」

川普还说，英国「理应是我们的重要盟友之一」，并且英国政府在BBC占有一席之地。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）领导的工党政府，正进行着高难度平衡，既要维护这家公共广播机构的独立性，又不能显得与川普为敌。

BBC旗舰节目「广角镜」（Panorama）去年制作的一部纪录片，日前遭指控以误导性手法剪辑川普演说。BBC总裁戴维（Tim Davie）宣布辞职。