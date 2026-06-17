BBC推动撙节成本计画 不排除实施强制裁员

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（法新社伦敦17日电） 英国广播公司（BBC）新任总裁布里廷（Matt Brittin ）今天向员工表示，BBC将砍掉部分节目，且可能实施强制性裁员，以实现先前宣布撙节数亿英镑的目标。

这位前Google高阶主管1个月前接掌BBC。他表示，撙节计画的规模「需要做出艰难的抉择与周密的规划，并非一蹴可几」。

BBC今年稍早表示，公司计画未来3年透过裁汰多达2000个职务，在大约50亿英镑的年度预算中撙节5亿英镑。这是BBC从2011年以来最大规模的裁员行动。

BBC的资金主要来自电视执照费收入，但这项收入自2017年以来实际上缩水约1/4，使BBC面临严峻的成本压力。

BBC称每月有94%英国成年人使用其服务，近年来则饱受一系列争议和丑闻困扰，动摇了公众对其信任感。

布里廷在给员工的内部备忘录中表示，BBC庞大业务体系中的所有部门「都将进行大幅的撙节成本」。

他指出，新闻、地方以及内容部门将裁汰约550个职位，以实现在本会计年度结束前撙节1.6亿英镑的目标。

他还说，公司行政部门将裁减约700个职位，高阶领导职位也将缩减至少10%。

布里廷说：「这种规模的裁汰行动无可避免地意味着会有一些强制性裁员，尽管我们会尽一切努力避免这种情况。」他并指出，越来越多的自愿离职申请窗口正在开启。

他补充说：「我们也必须停播一些节目。」并表示，随着BBC努力变得「更精简、更敏捷」，将会优先考虑「具有最高观众价值和影响力的产出」。

英国记者工会（National Union of Journalists，NUJ）秘书长戴维森敦促BBC改变作法，并形容计画中的裁员是「毁灭性的」。

她表示：「现在不是BBC背离其公共服务承诺，及其传播、教育和娱乐核心使命的时候。」