情人节，你给她/他买花了吗？ (sda-ats)

每年2月14日不仅是充满爱的问候的一天，也是商业化的一天，对于花店来说这一天甚至是全年最重要的销售日。根据Mastercard最新公布的情人节消费指数显示，自2017年以来，情人节的全球的消费增长了17%。

近几年为情人节支出的费用却减少了3%。



在情人节礼物的选择上，瑞士人顺应了国际潮流：过去三年情人节的酒店预定量增加了30%，酒店占瑞士人情人节总消费的32%。另外一项瑞士喜爱的情人节节目是去饭店吃大餐，去年瑞士人这日在饭店中的消费达4200万瑞郎。



传统情人节礼物-贺卡和鲜花，对瑞士人失去了吸引力，2018年分别降低了20%和19%的消费量。



尽管如此，情人节依然在母亲节之前，是花店最重要的销售日。花店联盟的数据显示，每年情人节的销售额约为4000万瑞郎，占花店全年营业额的5%。



情人节瑞士人最喜欢买的花是红玫瑰，其他颜色的玫瑰和一些春季鲜花也很受欢迎。



这一天不仅是花店的好日子，零售店也是受益者。传统的礼物如：巧克力、汽酒、香槟都卖得很好，瑞士大连锁超市Coop发言人Andrea Bergmann告诉媒体。



还有一个现象是情人节礼物，以女性礼品居多，在网店里，这一天最受欢迎的女性礼物是服装、装饰品及手提包或钱包、香水、首饰、手表和玩具熊。



sda-ats/swissinfo.ch/xy

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