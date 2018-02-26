此内容发布于2018年2月26日 上午11:45 最后更新 - 2018年2月26日 -11:45

绕过批发商：直接从农场购买本地自产、当季时令、且大多数为有机作物的农副产品 (Keystone)

放眼瑞士，平均每天有四所农场悄然倒闭，从人们的视野中销声匿迹。到底该如何应对这股看似势不可挡的农场“死亡潮”？或许答案就在于农场自行组织物流、实现农副产品直销，以及摆脱了大宗买卖式的整批销售的参与型农业经济模式。



1996年，瑞士处于自主经营状态的农场近8万家；而现如今，凭借自身较强的适应力存活下来的逾5万家。在竞争中坚持下来的农场，普遍有规模越做越大的趋势：在过去20年里，面积超过了30公顷农场的数量几乎翻了一番。

fermes Grafik zum Rückgang der Betriebe in den letzten 20 Jahren

今天，如果你想接管父母辛辛苦苦经营了大半辈子的农场，或者自行开办私人农场、投身农业创业，就必须深信，你得选择与父辈的经营理念截然不同的“商业模式”才能站稳脚跟：也就是说，你要将自家地里的产品直接从农场卖给消费者，而不需要批发商来从中充当掮客。

在这些农场里，身为消费者的你能掏钱买到装满了农场直接供应作物的菜篮子，更有甚者，你无需上门，农民自会把这些生鲜蔬果直接送到你家门口，或者你也可以在固定分销点领取。这就是如今所谓的“参与型经济”：消费者直接与农作物生产商签订合同，随即定期自农户处收到本地自产、当季时令、且大多数为有机作物的农副产品。



来自日内瓦的Thomas Descombes，就是大约十年前决定涉足参与型农业的众多瑞士农民之一。为了给自己的项目筹措初始资金，他在当地积极奔走游说，呼吁周边邻里慷慨解囊，提供捐助：他建议大伙儿，答应定期购买出自他家农场的菜篮子。“这是消费者和我-农产品的直接生产者之间缔结的协议。”他的努力奏效了。现在，他正打算和其他农户一起，携手开办一家参与型农产品实体店。



在图尔高州，农民Guido Leutenegger经营着一家畜牧养殖场。他接待的客户买家都是这家养殖场的专属会员。也就是说，你可以参与投资，比方说交给牧场1250瑞郎来“长线购买”一头牛；作为回报，牧场会在接下来的五年之内，每年向你提供市价350瑞郎的牛肉。这笔帐算下来，会员实质上最终省下了500瑞郎。1990年的时候，这家养殖场的主人Leutenegger还只饲养着两只鸡和一头牛；可自打参与型农业经营起步，他的养殖规模扩大了将近一千倍。



(翻译：张樱)

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