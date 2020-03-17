在所有医院呼吸机总数达到1000-1200台左右的瑞士，需求量也非常之高。

(Keystone / Alessandro Crinari)

瑞士的Hamilton Medical哈美顿医疗公司是呼吸机制造的全球市场主导企业，如今它已经把产量提升了50%，却仍然不能满足世界各地的需求。

在这家位于瑞士东南部的公司里，员工们现在正不分昼夜加班加点生产着呼吸机，他们甚至还申请了周日开工的许可证。公司总裁安德烈亚斯·威兰(Andreas Wieland)告诉瑞士资讯swissinfo.ch(多语)外部链接，由于对该公司生产的医用呼吸机需求量如此之大，他估计要想跟上节奏，就需要在一个月的时间里生产出以前一年的总量(1500-2000台)。

鉴于其主要竞争对手-德国企业德尔格(Draegerwerk)-受德国政府要求禁止出口，哈美顿医疗公司成了少数几家仍为其他国家提供呼吸机的欧洲企业。受疫情打击最严重的意大利，是该公司的优先出口国，这意味着美国军队等其他客户的大宗订单，如今都要往后排。

瑞士联邦委员会是否会步德国后尘禁止出口呼吸机，还需拭目以待。在瑞士这个所有医院呼吸机总数达到1000-1200台的国家，对这种医疗设备的需求量也同样很高。哈美顿医疗公司正在努力工作以满足瑞士国内的需求，但会基于各医院的基础设施与人员设置，以及该医院是否真有能力使用到每台呼吸机等情况，来酌情限制对每家医院的供应量。

除了人手有限外，哈美顿医疗公司的另一个主要瓶颈是部件的供应。比方说，罗马尼亚最近把一台呼吸机所需部件归类为“医疗装置”，从而禁止将这种部件出口瑞士。





swissinfo.ch/ac

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