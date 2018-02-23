此内容发布于2018年2月23日 上午11:00 最后更新 - 2018年2月23日 -11:00

苏黎世女子足球俱乐部(Damenfussballclub Zurich，DFCZ)1969年合影 ( FCZ-Museum)

创建于1968年2月21日的苏黎世女子足球俱乐部(Damenfussballclub Zurich，DFCZ)，是瑞士首家经官方认可的女足俱乐部。



实际上早在20世纪20年代，就有年轻女士们三五成群地相约结伴在瑞士法语区进行非官方的足球比赛，但彼时，瑞士足球协会严令禁止她们参加任何正式比赛。



直到1971/1972年，女子足球队才获准参加比赛，但前提是，她们所在的球队必须隶属于某个男子足球俱乐部。由于设置了这道门槛，在1970年至1971年的赛季，苏黎世女子足球俱乐部近四分之三的女球员都不得不加入了规模较小的苏黎世蓝星男子足球俱乐部(FC Blue Stars)，其余的少数女队员也加入了苏黎世足球俱乐部(FC Zürich，亦为男子足球俱乐部)。



所幸在同一赛季期间，第一届瑞士官方女子足球锦标赛拉开了帷幕，来自瑞士三个地区的18支女队参加了比赛，苏黎世女子足球俱乐部的女孩们组成的参赛队伍就是其中之一。

据苏黎世足球俱乐部博物馆(英、德、法)外部链接介绍，瑞士女子足球队留下的早期文献史料寥寥无几，因此研究难度极大。但该馆目前正在扩充其档案存量，并期冀公众也能积极参与该博物馆的研究考证工作。

瑞士资讯swissinfo.ch

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