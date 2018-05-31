此内容发布于2018年5月31日 上午10:51 最后更新 - 2018年5月31日 -10:51

虐待儿童最常见的形式是忽视和冷漠。 (Keystone)

根据瑞士儿童保护组织(SSP)的数据，瑞士去年虐待儿童案件再次增多，达到了1730例，增幅10%。肇事者主要为家庭成员-特别是男性。

瑞士儿童保护组织本周三(5月30)公布的数据显示，所有登记在册的1730件虐童案件出自全瑞士31家儿童医院中的20家，报告称，瑞士每5名受虐儿童中有2名受到不同程度的精神虐待。

1/4名儿童遭受过身体上的虐待；1/5的儿童被忽视和冷漠；约15%的儿童遭受过性虐待。

根据儿童保护组织专家分析，受虐儿童性别分布与前一年基本一致：男孩44%、女孩为56%，但女孩受到性虐待的可能性比男孩高出4倍。每6名受虐待的儿童中就有1名不到一岁；46%的受虐儿童小于6岁。

去年，3名儿童因受虐而死亡，其中2名因遭受身体虐待而死亡，1名因家长疏忽溺水身亡。这3个孩子的年龄均不到一岁。



在瑞士，对于越来越多的孩子而言，经历和忍受父母之间和家庭内部的暴力是一个可悲现实，由此而产生的精神损伤同样不应被低估。

ATS-SDA/dos

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