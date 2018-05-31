根据瑞士儿童保护组织(SSP)的数据，瑞士去年虐待儿童案件再次增多，达到了1730例，增幅10%。肇事者主要为家庭成员-特别是男性。
瑞士儿童保护组织本周三(5月30)公布的数据显示，所有登记在册的1730件虐童案件出自全瑞士31家儿童医院中的20家，报告称，瑞士每5名受虐儿童中有2名受到不同程度的精神虐待。
1/4名儿童遭受过身体上的虐待；1/5的儿童被忽视和冷漠；约15%的儿童遭受过性虐待。
根据儿童保护组织专家分析，受虐儿童性别分布与前一年基本一致：男孩44%、女孩为56%，但女孩受到性虐待的可能性比男孩高出4倍。每6名受虐待的儿童中就有1名不到一岁；46%的受虐儿童小于6岁。
去年，3名儿童因受虐而死亡，其中2名因遭受身体虐待而死亡，1名因家长疏忽溺水身亡。这3个孩子的年龄均不到一岁。
在瑞士，对于越来越多的孩子而言，经历和忍受父母之间和家庭内部的暴力是一个可悲现实，由此而产生的精神损伤同样不应被低估。
作者： Isobel Leybold-Johnson于苏黎世
一项大规模的国际研究显示，全世界有将近四分之三的儿童受到某种形式的暴力侵害。没有国家可以独善其身，专家表示，即使是在瑞士，家中的体罚也仍然十分普遍。 这份报告由印度倡导儿童权益的组织“了解童年暴力”(Know Violence in ...
ATS-SDA/dos
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。