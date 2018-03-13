此内容发布于2018年3月13日 下午3:20 最后更新 - 2018年3月13日 -15:20

卢塞恩州的农民与跨性人Stefanie Stalder也投入了“欢迎跨性人”宣传。 (swissinfo.ch)

在职场当中，跨性别人士受到人们的普遍歧视：失业率是普通人的五倍，受到不公平待遇，也不被人理解。瑞士跨性人协会(Transgender Network Switzerland)发起了一项宣传活动，以引起各企业对该问题的重视。

“一方面是跨性人难以找到工作；另一方面，他们一旦‘出柜’就经常会丢掉工作，”瑞士跨性人、变性人与跨身份认同者协会(TGNS)律师阿莱克斯·雷谢尔(Alecs Recher)解释道。



最初的反应往往比较积极，但之后却缺乏雇主的支持：人们提到当事人时未用正确的人称代词，签发的工作证明使用了错误的人名，出现欺辱甚至骚扰的情况。“某些雇主认为变性手术应当利用休假时间进行，因此拒绝支付每日津贴，而这不符合法律规定，”雷谢尔指出。

25%的受调查者丢了工作

TGNS协会调查了瑞士德语区与法语区的140人，此次调查由联邦性别平等办公室共同出资。调研发现，职场中每五次出柜，就有一次出现麻烦。

近四分之一的受调查者还表示，在自己出柜后就丢掉了工作，或者面对工作条件的恶化。新身份被接受的人数还不到一半，而四分之一未得到雇主的支持。

精典特刊 精典特刊 在瑞士作为一名同性恋、双性恋或跨性别者 女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、间性人与酷儿(LGBTIQ)这一群体在瑞士的生活和故事，以及他们的权力和需求。

因此跨性人的失业率达到20%，是普通人的5倍。TGNS协会估计，这种情况每年给政府造成的损失达到6000万瑞郎。



一线希望

TGNS协会的法律服务每年会接到大约300个咨询请求，其中三分之一涉及职业领域，这一趋势还在与日俱增。雷谢尔评论说：“哪怕问题数量巨大，咨询数的增长意味着越来越多的跨性人不再选择隐瞒，就这点而言是积极的。”



50家企业联合签署宣言



在TGNS协会3月7日发起的“欢迎跨性人”(trans welcome)宣传框架下，包括瑞士邮政(Poste)、联邦铁路(SBB/CFF/FFS)、宜家、Tibits 、苏黎世理工(EPFZ)和众多中小企业在内的50多家公司共同签署了一份宣言，旨在实施一种包容跨性人的职场文化。雷谢尔激动地表示：“这是对有关人士发出的开放的信号。”



与此同时，“欢迎跨性人”网站(法)外部链接向往往缺少经验与认识的雇主提供信息和资料。“各企业必须了解这方面的信息，同涉及到的雇员谈话并加以支持，”雷谢尔强调。



变性的权利 在瑞士，变性人可以联系所在州的有关部门，在民事登记册中更改名字而不更改性别。他们有权选择自己的名字。 要在民事登记册里正式更改自己的性别，他们就需要走相关法律程序。直到最近，瑞士各级法院都要求变性人必须做过变性手术，并提交不能生育的证据，其根据为联邦法院1993年的一项判决。不过情况一直在发生进展。2011年，苏黎世州上诉法庭批准在未做变性手术的情况下更改民事性别。一年后联邦民政局也做出类似决议。 近年来有些法庭调整了自己的做法，而另一些则继续要求提供变性手术和不能生育的证据，以及/或者心理医生开具的“跨性别”证明。跨性人维权机构TGNS协会谴责这种已被法、意、德等国摒弃的做法。 信息框结尾



(翻译：小雷)

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