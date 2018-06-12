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新发现 瑞士科研人员发现大脑中的睡眠开关

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瑞士科研人员发现大脑中有一个睡眠开关

瑞士科研人员发现大脑中有一个睡眠开关。

(sda-ats)

现代人的睡眠时间与50年前相比，缩短了约20%，许多人受到慢性失眠症的折磨。此外，睡眠不足还会导致患上各种精神疾病及免疫力下降。近期伯尔尼大学的科研人员发现：睡眠由大脑中唯一的一个控制中心所调控。

至今为止，一般的认知认为大脑中的不同区域控制着入睡-苏醒的节奏。瑞士的这一新发现对于治疗失眠症和其他因睡眠引起的并发症有着重要的意义。

伯尔尼大学的科研人员发现丘脑中的神经细胞控制着入睡和苏醒功能。丘脑几乎与大脑其他所有区域都有着密切的关联，不仅控制着人类的注意力、自信心及感知功能，还起着睡眠开关的作用。

瑞士科研小组利用一种所谓的遗传学技术，用光线脉冲来控制小老鼠丘脑中的神经细胞。当他们使用连续的脉冲时，老鼠会醒来；而迟缓、有节奏的脉冲，则令小老鼠睡得更加深沉平静。

这一新发现被发表在《自然神经科学》杂志上。

睡眠 沉睡的艺术

人人都需要睡眠，无论穷人还是富人；无论黑人还是白人；无论是在南非还是在阿拉斯加；无论在中国还是委内瑞拉，睡眠都是人们生活的一部分。因此不同艺术作品，如绘画、图形、雕塑或者塑像，以睡眠作为主题就不足为奇了。 (图：akg images)


sda-ats/xy

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