此内容发布于2018年6月13日 上午9:45 最后更新 - 2018年6月13日 -09:45

汝拉州的河流因暴雨爆发了洪水。 (RTS-SWI)

瑞士两周来一直经历暴风骤雨，就算是白天艳阳高照，傍晚时分也会来场大暴雨。本周大雨还没有停止的趋势，6月12日至13日的夜间瑞士西部法语区的街道、房屋、商店都因大雨被淹。

洛桑刷新了全瑞士降水纪录，瑞士气象局测出10分钟内降雨41.1毫米的数值。弗里堡州也有数多地区被浸泡在一片汪洋中。



树木被吹倒，围墙被砸塌，大水淹了地下室，汝拉地区居民昨夜经历了一个不眠夜，2000个救急电话，上百名消防员、警察、军人投入抢险工作。

然而大雨似乎还没有停止迹象，根据天气预报，周三6月13日上午阿尔卑斯地区还有大暴雨，下午情况将有所好转。

sda-ats/xy

Neuer Inhalt Horizontal Line