2018年12月，一名印度尼西亚男子久久驻足于在该国东爪哇省Mojokerto一处进口废塑料堆积如山的垃圾场前 (Keystone / Fully Handoko)

来自逾180个国家的政府官员日前齐聚日内瓦，同席商讨该如何更好地应对及治理可回收循环再利用废弃塑料制品全球贸易。效力于瑞士政府的环境专家Marco Buletti确信，解决方案触手可及。



旨在控制有害废弃物产生跨境转移、提倡就地处理以减少跨国运送的主要国际公约-“巴塞尔公约”(Basel Convention，英)外部链接的各缔约国，于4月29日至5月10日期间在瑞士日内瓦聚首，以期就该如何更好、更妥善地管理全球废塑料贸易达成共识。



如若由挪威发起的提案能在下周顺利获得通过，废塑料出口方将会经要求必须提前获得废塑料进口国的预先核准，此外还需提供相关待出口废塑料数量及类型的更详尽信息。



Marco Buletti目前司职瑞士联邦环境署废弃物管理与资源部门副主任一职。



瑞士资讯swissinfo.ch：为什么(我们)亟需一套国际性解决方案以规范废塑料贸易？



Marco Buletti：近年来，大量的废塑料已跨境转移，然而你从来都不知道跨国运送的具体是哪些废塑料。究竟它们是不是可循环再利用的塑料制品？它实际上是可回收的、还是仅仅只是被出口与倾弃到别国的城市废料垃圾？



由于中国自2018年开始禁止进口生活类废塑料，并于2019年起对工业类废塑料入境叫停，此举迫使废塑料潮目前开始寻找全新的倾弃运送路径；与此同时，据称是为了更好地实现废塑料回收利用，部分国家也纷纷被如潮水般泛滥涌入的废弃塑料制品所淹没。但我们并不清楚，它们是否拥有相应的基础设施；我们也不确定，那些废塑料是否在当地得到了适当的管控。

瑞士资讯swissinfo.ch：您是否期待在未来两周(“巴塞尔公约”各缔约国)能够就挪威提案做出一个明确的决定？



M.B.：我感觉各缔约国已经陆续开始承认一个难以规避的事实与局面：那些未按照无害环境的方式处理的塑料废弃物，正日渐成为全球性威胁。我们能清楚地看到预警信号。放眼看看那些在海洋中积滞已久的1.3亿到1.5亿吨、以及每年还不断倾倒、丢弃到海里的新增数百万吨塑料废弃物。我们真的无法再袖手旁观，必须得有所行动了。我非常确定，围绕废塑料垃圾议题，最终会有所决议。如果此次会议无法拍板定案，那么下一轮会议势必会达成共识、做出决策，因为迹象征兆多多少少大体上是积极的、有把握的。







瑞士塑料制品

据瑞士塑料制品协会(Swiss Plastics Association，德)外部链接介绍，平均每年，瑞士使用的塑料制品总计多达80万吨。 其中绝大多数(80%)的塑料制品会经焚化转化成热能与电力；大约12%左右使用过的塑料制品-主要是PET(聚对苯二甲酸类塑料)塑料瓶，会在瑞士国内经回收循环再利用；其余的8%作为废塑料跨境出口，主要流往德国，并在当地实现回收再利用。 瑞士出境转移到别国的废弃塑料制品中，少量最终会运送至东南亚。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch：对于瑞士这种国家来说，挪威提案具体会起到什么作用？会改变瑞士的哪些现状？

M.B.：对瑞士而言，该提案不会扭转局面或产生很大影响。我们(瑞士)已经具备一套高度发达且成熟的废物综合管理系统。在我们收集PET或PE(聚乙烯)塑料制品时，我们就已经很清楚那些废塑料将会经回收循环再利用。瑞士有很多城市废物焚烧炉，据此，塑料制品得以通过对环境无害的方式来进行妥善处理，所产生的能源也能够被收回 [有关瑞士塑料制品流向信息，请参见信息框]。



不过从全球角度来看，该提案一旦通过，将会产生一定的影响力，主要原因在于，部分国家充斥着大批涌入的进口废塑料，而那这些国家本身也在大量“制造”生成废塑料。关键问题是，在尖端精密废物管理与收集系统方面，它们目前还相当欠缺。





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