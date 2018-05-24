此内容发布于2018年5月24日 上午10:00 最后更新 - 2018年5月24日 -10:00

巴塞尔主教菲利克斯·格密尔：“人们为了寻求自杀而纷纷涌进瑞士。它(即安乐死)正在演变成一种大肆推销的产品。” (Keystone)

巴塞尔主教菲利克斯·格密尔(Felix Gmür)对围绕近期无病无灾、104岁高龄的澳大利亚科学家赴瑞寻求安乐死铺天盖地的舆论宣传与轰炸式的报道予以严词批评，认为安乐死日趋商业化无异于“唯利是图、自私自利”之举。



继近日104岁的澳大利亚知名植物学家及生态学家大卫·古道尔(David Goodall)在瑞士巴塞尔在当地安乐死机构的帮助下，借助饮用致命的“化学药物鸡尾酒”结束生命之后，当地天主教主教菲利克斯·格密尔在上周六(5月19日)出版发行的《瑞士周末报》(Schweiz am Wochenende)上首次公开发声。



“人们为了寻求自杀而纷纷涌进瑞士。它(即安乐死)正在演变成一种大肆推销的产品，就好像它是一种公共自由，”主教在接受《瑞士周末报》采访时说，拿自杀来当作一种商业模式，是令人愤慨且可耻的。



格密尔表示，围绕古道尔之死所做的一系列密集式的煽情报道与宣传，无疑向公众传达了一个“错误的信号”。“有些失业者或者退休的老人或许因为身心承受着压力，就此开始考虑自己无权再继续生存下去。”



瑞士主教会议也反对安乐死和协助自杀。

协助自杀与安乐死，可谓是触及宗教、医学、法律和伦理道德规范问题等多方激辩的核心议题。

瑞士是全世界为数不多的几个允许协助实施安乐死的国家之一。这里有三家为外国人提供安乐死服务的机构，分别为“尊严”(Dignitas)、同样位于巴塞尔的“生命周期”(Life Circle)以及坐落于伯尔尼的“前度国际”(Ex International，注：与同为协助自杀组织“解脱国际”Exit International并非同一家)。



澳大利亚科学家古道尔赴瑞寻求安乐死时，并未罹患绝症；但在他个人看来，104岁高龄使他的生活质量大大降低。他表示，他“非常希望能够作为依然追求个人生活的老年人的代表人物而为人所铭记。”

SDA-ATS/jc

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