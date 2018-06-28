此内容发布于2018年6月28日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月28日 -09:30

私人购房时，固定利率房贷是瑞士人的首选，其次是Libor利率贷款。 (Keystone)

平均每4位瑞士居民中就有一个人为了买房而动用自己的养老储蓄。这一势头也因地区而异：法语区居民用养老金买房的比例达到32%，全瑞士最高；之后是提契诺州(30%)；德语区瑞士人似乎较为慎重，只有23%的人做此选择。

据房地产中介平台Homegate最新公布的一项调查结果显示：就购买住宅地产来说，固定利率房贷在瑞士的接受度依然远远高于其他贷款模式-82%的受访者表示倾向于选用固定利率贷款。相比之下，伦敦银行同业拆放利率(简称Libor利率，以银行同业之间短期资金的借贷利率为参照，11%受访者选择)或浮动利率(2%)的“人气”明显较弱。

大部分(67%)选择固定利率房贷的受访者选择了6-10年期的贷款期限设置，四分之一的贷款额度在50-75万瑞郎(约合332万-498万人民币)之间。

忠于自己的银行

一旦和某家银行签订了房贷合同，77%的瑞士人不会在合同到期需要续签时更换银行。当然，这一点的地方差异亦较为明显：79%的瑞士德语区人忠于自己之前选择的银行，而在意大利语区的提契诺州，和原先银行续签的人只占56%。

在决定签订购房贷款合同前，平均40%的瑞士人只向一家银行索要过报价合同。瑞士法语区的情况较为特殊：68%的受访者表示，在选定银行之前，曾和多家银行联系，以便在各家报价合同中择优而选。





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