此内容发布于2018年7月8日 上午9:30 最后更新 - 2018年7月8日 -09:30

米尔卡、勒内特和费德勒的孩子们观战2017年温网决赛。

(Keystone)

作为问鼎职业网球联合会(ATP)世界排名第二宝座的罗杰·费德勒在近20年的职业网坛生涯中一路跌爬滚打、圈粉无数。在迷弟迷妹死忠粉的心目中，他无疑是本届温网男单夺冠的头号种子选手。这名现年36岁的瑞士人坚信，是对家庭的爱绵延不断地激发着他的斗志与体育竞技精神。



再度主动放弃今年整个红土赛季的“绿茵场之王”如今振旅而归，重回大满贯赛场。回溯2017年，费德勒第八次赢得温布尔登网球公开赛男单冠军，个人大满贯冠军也增加到了第20个，从而一举摘得网坛史上问鼎大满贯单打冠军累计次数最多的男子球手殊荣。这一系列的骄人战绩无人能敌，奠定了其“网坛大魔王”的至高地位，他不仅成为有史以来最优秀的网球选手，同时也是当之无愧的最杰出运动员之一。



喜极而泣



就在前不久温网锦标赛球场上力挫劲敌险胜的那一刻，当费德勒无意间举首竟始料未及地在看台上发现他的孪生子利奥(Leo)和利尼(Lenny)、双胞胎女儿迈拉‧罗丝(Myla Rose)和夏琳‧丽瓦(Charlene Riva)、以及他的爱妻米尔卡(Mirka)、母亲勒内特(lynette)、父亲罗伯特(Robert)和姐姐蒂阿娜(Diana)齐刷刷地坐在球场边缘区时，他禁不住热泪盈眶、喜极而泣。



2018年1月澳大利亚网球公开赛期间，费德勒在接受当地电视台采访时谈及对妻子米尔卡的感受。米尔卡·费德勒也曾经是一名女子网球运动员，并与罗杰·费德勒于2009年喜结连理。在费德勒看来：“当年我刚刚开始和米尔卡谈恋爱的时候，和她组建家庭就是我一直追寻的-那会儿我们还一块儿在参加2000年悉尼奥运会。我的一生自此发生了翻天覆地的变化，这是我所遇到的最好的事情。”在面对瑞士电视台SRF的镜头时，他对米尔卡的爱也不言自明。

费德勒坦言，父母的支持对他而言也同样不可或缺，因为他的父母是他最初接触网球运动的引路人。据他的父亲罗伯特·费德勒介绍，他儿子的运动天赋继承自他的母亲。生于瑞士的罗伯特在20岁出头的时候搬到了南非定居，在那里，他遇到了自小在约翰内斯堡长大、擅长多项运动的体育明星勒内特。彼时从事曲棍球运动的勒内特已在职业赛事中达到了相当高的水平，但最终却因为腿部受伤而被迫引退。

不施加压力



罗伯特和勒内特于1973年携手步入婚姻殿堂，并于1981年8月8日生下了儿子费德勒。夫妇俩经常和儿子一块儿打网球，并且在费德勒很小的时候就知道，自己的儿子天生就是打网球的料。不过据费德勒所述，父母并没有强迫他做一名职业球员-之所以走上这条道路，纯属他的个人选择。



费德勒素来以赛场上的镇定冷静而知名；但孩提时代的他，也一度秉性乖张、爱发脾气。父亲罗伯特就曾因费德勒在赛场上一时头脑发热、急躁莽撞而愤然中途离场。这段小插曲无疑给费德勒上了一课：在球场上，态度与技术不可偏废，两者同等重要。用母亲勒内特的原话来说，她和丈夫罗伯特从未因为场上失利而对儿子发飙，唯一能点燃夫妇俩怒火的导火索就是费德勒在球场上不检点的行为。



2013年，以提供资金帮助非洲贫困及儿童死亡率高的国家教育与体育事业为宗旨的罗杰·费德勒基金会正式成立。罗伯特·费德勒负责基金会管理事宜，并回复打理粉丝写给儿子的邮件。在接受瑞士电视台SRF的采访时，罗杰·费德勒盛赞父母从来不固执己见、强迫自己，而且始终对他的生活饶有兴趣。

费德勒表示，他也无意给自己膝下的四个孩子施加压力、强迫他们子承父业打网球。不过至少有一件事是肯定的：作为网球运动推广大使，费德勒需始终致力于帮助年轻一代恢复对这项运动的兴趣。

Neuer Inhalt Horizontal Line