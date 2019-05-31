年轻的瑞士设计师们怎样才能在国际市场上产生影响？在他们事业起步之时，什么对他们来说具有重要意义？瑞士资讯swissinfo.ch采访了几位参加哥本哈根设计展会的知名设计师与大学生，旨在展示瑞士设计如何融入现代和可持续风景线。

克里斯蒂安·保罗·凯吉(Christian Paul Kaegi)正站在哥本哈根瑞士大使馆内一座大房间里，回答着针对他所设计的产品-可持续性背包-的各种问题。他来此地是为参加一年一度的“设计三日”展会(3daysofdesign，英外部链接)，每年5月底最后一个周末举办的这一盛会会在全市各处召开多个座谈与研讨会。就个人角度而言，这是凯吉建立关系网和提升国际知名度的机会；就瑞士项目的组织者而言，这则是在海外推广瑞士设计的一个重要周末。



克里斯蒂安·保罗·凯吉正在瑞士大使馆里向参观者解释Bananatex发明。 (swissinfo.ch)

为了制作背包，这位工业设计师及Qwstion公司(多语)外部链接的同事们十年前就开始寻找替代性材料，以取代石油制作的合成材料。大学毕业就创业是迈出的“一大步”， 他解释说：“不过这一切算得上‘水到渠成’，因为(创业合作伙伴) 法布里斯·埃贝哈特(Fabrice Aeberhard)和我都极其坚定。我们知道开办工作室需要手续费，所以在创办之初就已经有了一个项目。”他们想在工作中对付的主要问题之一，就是“我们怎样才能利用自己的技能与专长，来为改善地球做出贡献？”

六年后，凯吉相信他们找到了答案-他们设计的一种名为“Bananatex”的纤维。这种天然纤维的制作完全使用Abacá香蕉树纤维，它又被称为马尼拉麻，生长于菲律宾的高原地带。凯吉透露，他们用了四年时间进行研究与试验，直到这种纤维可以用于生产。Abacá香蕉树出产的纤维有丝长、结实、轻而薄等特点。要想让这一想法付诸实现，这家设计公司面对的挑战就是要尽量保证生产的可持续性。

Abacá蕉麻取自香蕉树，并直接在菲律宾被纺成纱线。

(swissinfo.ch)



两种实现可持续性的方式



Abacá香蕉树生长于一个自然生态系统内-一个混合了可持续性农业与林业的体系。据凯吉介绍，这种植物生长很快，这意味着材料储备的补充也很快。而这种纤维的抽取直接在菲律宾进行，纱线的生产则是在台湾中部。在那里会使用瑞士制造的织布机将纱线纺成高密度帆布，每三小时能纺出一米长。为了防水，布料上又加涂一种全天然蜡。最后一站是设在中国的生产线，设计图样用精心选择的机器切割出来，以尽可能减少浪费和提高效率。

缝制这个背包只需用到30片无浪费设计的预切割布片。

(swissinfo.ch)

为了减少碳足迹，有些设计师选择使用当地材料并在当地生产，但费用较高；而凯吉的公司则采用了相反做法，从国外获得原材料和生产途径。他解释道，这些年来他们已同工作在生产线上的多家海外企业建立了良好的合作关系，按照公平贸易标准集体雇佣着250名员工。

以这种方式工作是否削弱了一个国家的设计语言，这要不要紧？“我相信最终带来区别的是思维方式，而这影响了审美。就像各个国家一样，这也是个不断进化的概念，”凯吉表示。

拉斐尔·鲁茨用来试验人们与食物互动方式的“实验室”。

(Clément Lambelet / swissinfo.ch)

“他介绍说，在制造商附近工作能让他获益于制造商的专业知识，也有助于制造过程中的沟通。”



设计艺术、精良做工和一点匠心，是拉斐尔·鲁茨(Raphaël Lutz)高端餐具设计的独到之处。他是一位瑞士产品设计师，2012年毕业于洛桑州立艺术设计学院(ECAL)，并开办了自己的设计工作室。鲁茨不只是设计物件，他还利用自己在父母经营的餐馆里长大所获得的知识，来创造“烹饪体验”。他运营的“实验室”(Le LAB，法外部链接)是一个合作性、跨学科试验的空间，尝试连接技术与食品设计，以改善人们使用餐具的方式。



拉斐尔·鲁茨的主菜 (Clement Lambelet )

对这些年轻设计师来说，可持续性是个重要问题，而对鲁茨而言，这意味着使用当地材料，与瑞士的工匠和女性一起紧密协作。

他介绍说，在制造商附近工作能让他获益于制造商的专业知识，也有助于制造过程中的沟通。但这不会降低生产成本。鲁茨称，他为整体产出所付出的，几乎三倍于把他的设计送出瑞士制造的成本。他为一些试验活动寻找赞助商，以此进行抵消，但他认为对重视质量与持久性的“瑞士制造”文化而言，高成本只是其组成部分而已。

下一代的视角

阿明·齐默曼(Armin Zimmermann)和托马茨·舍利加(Tomaz Scheliga)是伯尔尼应用科技大学(BFH，多语外部链接)的瑞士学生。齐默曼在学习建筑设计，而舍利加的专业是木材工程。在一个十人团队中，他俩结对参加了哥本哈根展会的某跨专业项目。他们的挑战是要在两天时间内设计并就地制作出实用物品。他们的成品名为“大加号”(Big Plus)，跟瑞士十字象征如出一辙。

在这些年轻设计师头脑里，瑞士身份认同有着举足轻重的意义，但可持续性在其中又有多大的重要性？作为项目的一部分，两位年轻人表示自己很想看看，两种不同专业怎样才能产出聪明而迅速的设计。大学课程关注的是文化、商业与社会相关的创新，而这两个大学生解释说，处理可持续性是他们在大学所学内容的主要部分。

可持续性对阿明·齐默曼意味着“保持本地化”，不过他认为，那并不是说就要剥夺长期为富裕国家生产商品的各国人民的工作。而托马茨·舍利加则觉得，“本地”并非我们“习惯的认识”-其焦点正在转向审视邻近国家间的关系，它们在另一种地方性范围内进行着互动。

在哥本哈根展会上，可持续性绝不仅仅是瑞士设计师口中的时髦词汇。对于我们日用品的生产者来说，真正的挑战在于怎样才能在尽可能减少环境影响的同时，合理平衡成本与生产。

伯尔尼应用科技大学学生设计的实用物品。图中的“大加号”可以同时既作椅子也作凳子。设计者：阿明·齐默曼与托马茨·舍利加。​​​​​​​ (Swissinfo.ch)

如托马茨·舍利加(左)和阿明·齐默曼(右)亲自示范，“大加号”也是一件组件式家具。​​​​​​​ (swissinfo.ch)



(翻译：小雷)

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